Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр на своей странице в Facebook.

Отмечается, что обычно тюлени-крабоеды держатся вдали от станции “Академик Вернадский”. Но вчера один взрослый тюлень весом более 200 кг вылез из воды и залез на деревянный настил со стороны центрального входа станции.

“Это довольно необычная ситуация для станции и полярники решили, что он зашел проверить, все ли здоровы и сыты, и поднять настроение команды. А после сложной проверки надо немного отдохнуть”, – добавили в центре.

СПРАВКА. Тюлень-крабоед – монотипный вид животных семьи тюленевых, распространены в водах, окружающих Антарктиду. Иногда они заплывают на север Новой Зеландии, на юг побережья Африки, Австралии и Южной Америки. Взрослые животные достигают 2.6 м в длину и весят около 200-300 кг. Интересно, что самцы тюленей-крабоедов немного меньше самок.