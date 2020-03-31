Covid-19 Украина

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К убийству директора Atlantic Group может быть причастна жена Кожары, – СМИ

К убийству директора Atlantic Group Сергея Старицкого может быть причастна жена бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары - Марина Козерод.

Вторник, 31 марта 2020, 11:49

Об этом говорится в журналистском расследовании “Слидства.Инфо”.

Так, по данным прокуратуры, между Кожарой и Старицким произошел конфликт, а затем – драка. После чего у экс-министра якобы возник повод для убийства товарища.

По данным следствия, он поднялся на второй этаж в спальню и взял оружие. Впоследствии на кухне он ударил Старицкого пистолетом в область затылка и затем выстрелил. Однако, сам Кожара говорит, что на момент выстрела его не было в комнате.

При этом, журналисты выяснили, что после убийства Старицкого в 21:20 жена Кожары позвонила домашнем работнику, который убирал и охранял дом. По его словам, она попросила его срочно приехать, поскольку на кухне лежал человек в луже крови. Лишь через 20 минут после этого, примерно в 21:40, женщина вызвала полицию.

С первых свидетельств Козерод, она вместе с мужем и погибшим распивали спиртные напитки, потом она пошла в другую комнату – отдыхать. Затем женщина услышала выстрел, пришла на кухню, где увидела труп Старицкого.

Около 22:00 домашний работник приехал к дому Кожары. У ворот стояли правоохранители, а во внутреннем дворе – Козерод. Она якобы не могла самостоятельно открыть ворота, чтобы впустить полицию, поэтому ворота открыл домашний работник.
“Не исключено, что таким образом женщина могла тянуть время, пока в середине дома пытались скрыть следы преступления”, – отмечают журналисты.

Когда правоохранители зашли в дом, они увидели погибшего, у которого было ранение в голову (пуля прошла под правым глазом). В правой руке Старицкого лежал пистолет экс-министра. Впоследствии полиция установила, что на его теле были синяки и ссадины. У самого Кожара был синяк под правым глазом и порвана футболка. Полицейским пришлось вывезти экс-министра и его жену в другую комнату, потому что те были сильно пьяны и вели себя вызывающе, после чего они вызвали следователей.

В 22:10 врачи зафиксировали смерть Старицкого. Патрульные проверили Кожару и его жену на содержание алкоголя, когда они вытащили алкотестер, экс-министр сказал фразу: “Я защищал свой дом”, он хотел что-то добавить, но жена прошептала ему что-то на ухо.

Полицейские отдали одежду супругов на экспертизу. На одежде и теле Кожары не было следов от выстрела. Следователи считают, что патроны, которыми пользовался экс-министр, не оставляют следов пороха. Таких следов не было и на теле его жены, однако на спортивном костюме, в котором она была одета в тот вечер, следователи все же нашли следы.

В первых своих объяснениях Козерод утверждала, что никогда не держала в руках оружие мужа и никогда из него не стреляла.

Но после задержания экс-министра женщина на суде призналась в преступлении. Но ее допрос проходил в закрытом режиме, поэтому официально не известно, что именно она рассказала суду.

На данный момент она находится на свободе, подозрение ей не объявляли.

  • Как известно, 22 февраля появилась информация, что под Киевом погиб предприниматель, директор Atlantic Group Сергей Старицкий. Полиция изначально считала его гибель самоубийством, однако друзья эту информацию опровергали.
  • Впоследствии Национальная полиция переквалифицировала уголовное дело по факту смерти Старицкого с самоубийства на умышленное убийство.
  • 25 марта правоохранители задержали Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве Старицкого. Установлено, что 21 февраля Кожара находился по месту жительства в своем доме в селе Чайки Киевской области, совместно со своей женой Мариной Козерод и Старицким.
  • Леониду Кожаре сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).
  • 27 марта Шевченковский районный суд Киева избрал бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в более чем 14 млн гривен.
Теги: вбивство

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