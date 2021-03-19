Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Лідер Литви приїхав до українського парламенту разом із дружиною Діаною Наусєдєнє.

Зустрів президентське подружжя спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, який подарував дружині лідера Литви квіти.

Варто зазначити, що сьогодні має відбутися виступ Гітанаса Наусєди перед нардепами у залі засідань ВР.

До прибуття високого гостя працівники ВР готувалися із самого ранку:

Президент Литви 18-19 березня перебуває в Україні з офіційним візитом. Напередодні він зустрічався з українським лідером Володимиром Зеленським.