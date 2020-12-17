В четверг, 17 декабря, в Верховную Раду Украины был доставлен Вифлеемский огонь мира.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Огонь внесли в залу заседаний ВР.

“Сегодня мы, представители группы поддержки “Пласта”, национальной скаутской организации, в Верховной Раде имеем честь продолжить уже многолетнюю традицию – ежегодно передавать Вифлеемский огонь мира, который постоянно горит на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме, Парламенту, его руководству”, – заявил, выступая с трибуны ВР, народный депутат от фракции “Голоса” Ярослав Юрчишин.

Депутат напомнил, что огонь привозится детьми-скаутами и передается по всему миру (в детские дома, больницы, места военных действий).

После Рады огонь планируется отвезти на Донбасс – к украинским военнослужащим. “После Парламента он поедет на восток, к нашим военным. Он попадет в дома людей пожилого возраста, попадет всюду, где необходимо постоянное ощущение любви и добра”, – заявил Юрчишин.

После выступления нардеп передал Вифлеемский огонь спикеру Рады Дмитрию Разумкову.

Во время церемонии депутаты встали со своих мест.

Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину 13 декабря. В церемонии его передачи традиционно участвуют пластуны.

Распространение Вифлеемского огня – международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова. Идея акции заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа.