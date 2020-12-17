Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Огонь внесли в залу заседаний ВР.
“Сегодня мы, представители группы поддержки “Пласта”, национальной скаутской организации, в Верховной Раде имеем честь продолжить уже многолетнюю традицию – ежегодно передавать Вифлеемский огонь мира, который постоянно горит на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме, Парламенту, его руководству”, – заявил, выступая с трибуны ВР, народный депутат от фракции “Голоса” Ярослав Юрчишин.
Депутат напомнил, что огонь привозится детьми-скаутами и передается по всему миру (в детские дома, больницы, места военных действий).
После Рады огонь планируется отвезти на Донбасс – к украинским военнослужащим.
“После Парламента он поедет на восток, к нашим военным. Он попадет в дома людей пожилого возраста, попадет всюду, где необходимо постоянное ощущение любви и добра”, – заявил Юрчишин.
После выступления нардеп передал Вифлеемский огонь спикеру Рады Дмитрию Разумкову.
Во время церемонии депутаты встали со своих мест.
Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину 13 декабря. В церемонии его передачи традиционно участвуют пластуны.
Распространение Вифлеемского огня – международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова. Идея акции заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа.
- Верховная Рада Украины изменила график своей работы в январе 2021 года в связи с ужесточением карантина для противодействия коронавирусу (введением локдауна). Так, с 11 по 15 января и с 18 по 22 января депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах). А пленарной будет неделя с 25 по 29 января.