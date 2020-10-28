Уже через неделю, 3 ноября, американцы будут выбирать следующего президента. Кандидат от демократов Джо Байден лидирует в гонке, опережая противника-республиканца Дональда Трампа на 12%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса CNN, проведенного 23-26 октября.

Согласно опросу, кандидат от демократов Джо Байден сохраняет значительное лидерство над президентом Дональдом Трампом по всей стране. Среди вероятных избирателей 54% поддерживают Байдена и 42% — Трампа.

Опрос показывает, что среди тех, кто уже проголосовал досрочно или планирует это сделать, 63-64% поддерживают Байдена, 33-34% — Трампа.

Однако Трамп опережает Байдена среди тех избирателей, которые планируют проголосовать в день выборов (59% против 36%).

Значительные демографические различия электората кандидатов остались такими, как и 4 года назад. Женщины поддерживают Байдена (61% против 37%), мужчины выражают почти одинаковую поддержку (48% за Трампа, 47% за его оппонента).

Белые избиратели поддерживают кандидатов почти одинаково — 50% Трампа, 48% Байдена. Однако представители других рас больше поддерживают Байдена — 71% против 24%.

Граждане с высшим образованием больше поддерживают Байдена (58% против 40%), без высшего образования — Трампа (так же 58% против 40%).

Что касается возраста избирателей, то граждане в группах до 35 и старше 65 больше поддерживают Байдена, а в возрасте от 35 до 64 одинаково поддерживают обоих кандидатов (по 48%).

Опрос CNN был проведен SSRS методом телефонного интервью с живым интервьюером среди случайной национальной выборки из 1005 взрослых человек (из них 886 — вероятные избиратели). Результаты для полной выборки имеют погрешность выборки около 3,8%.