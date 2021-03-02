Об этом сообщает “Детектор медиа” со ссылкой на ответ партии на запрос.

Как сообщалось, ранее издание “Цензор.НЕТ” опубликовало аудиозапись разговора двух людей с голосами, похожими на голоса главы политсовета “ОПЗЖ” Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова, обсуждающих широкий круг вопросов: поставки электроэнергии в Крым, обмен пленными на Донбассе и тому подобное. Разговор якобы датируется 2014 годом. Во время записи Медведчук неоднократно упоминает пятого президента Украины, лидера “Европейской Солидарности” Петра Порошенко.

В партии же заявили, что провели собственное расследование утечки этих пленок и нашли доказательства причастности чиновника Офиса президента.

“ЕС” не интересовалась у автора публикации, как он получил записи, поскольку знает и уважает право журналиста не раскрывать источник информации. Но у партии есть свои источники, из которых руководству “Европейской Солидарности” известно, что “запись разговоров” сливал в СМИ заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов. Где он взял эти материалы, вскоре тоже будет сообщено”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что лидер политсилы Петр Порошенко поддержал решение СНБО о применении санкций в отношении Медведчука как политическое решение, которое отвечает национальным интересам. Впрочем, в “ЕС” уверены, что “решение СНБОУ Офис президента сопровождает грязной кампанией против Порошенко”.

“Коммуникации между Порошенко и Медведчуком никогда не были тайной и в течение нескольких лет касались главным образом освобождения украинских заложников из русского плена. Поэтому выглядят крайне странным стремление раздуть сенсацию из общеизвестной информации, в котором участвует такой широкий круг лиц – от ботов и придворных блоггеров до некоторых министров, которые дают интервью ради того, чтобы сделать приятное для уха главного телезрителя страны”, – отмечается в заявлении.

Кроме того, в “ЕС” напомнили, что Медведчук стал посредником между Украиной и РФ на основании решения лидеров стран “нормандского формата” в июне 2014 года. За это время совершили несколько масштабных обменов, благодаря которым домой вернулись сотни украинцев. При этом в партии отметили, что “Порошенко не выдал России ни Цемаха как ключевого свидетеля преступления Кремля касательно сбивания Боинга, ни “беркутов”, которые расстреливали Майдан”.

“Европейская Солидарность” требует немедленных процессуальных действий в отношении лиц, подозреваемых в терроризме. Мы верим правоохранителям, что они обладают реальными доказательствами террористической и противоправной деятельности подсанкционных лиц. А раз так, то давно уже должны предъявить подозрение и ходатайствовать об избрании меры пресечения в отношении лиц, подозреваемых в тяжелом преступлении, за которое санкции – слишком мягкое наказание”, – заявили в “ЕС”.

В дополнение в партии отметили, что при отсутствии указанных процессуально-правовых таких действий возникают подозрения, что Офис президента преследует какие-то другие цели, помимо прекращения деятельности в Украине пятой колонны.