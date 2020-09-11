За прошедшие сутки, 10 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили договоренности о режиме прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.

В частности, враг обстрелял из стрелкового оружия позиции наших войск неподалеку Шумов, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ и где были предоставлены гарантии безопасности. Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ.

Кроме того, два враждебных обстрела зафиксировано на участке фронта вблизи Золотого. Сначала враг применил трассирующий шар для поджога травы, а затем открыл огонь по позициям украинских защитников из стрелкового оружия.

Отмечается, что украинские защитники оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 11 сентября, режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

Кроме военнослужащих Вооруженных Сил Украины, в районе проведения операции Объединенных сил надлежаще исполняют свои задачи другие составляющие сил обороны.

В прифронтовых районах саперами ГСЧС Украины разминировано более девяти гектаров территории и передано на уничтожение 206 взрывоопасных предметов.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В частности, за минувшие сутки завершено восстановление 18 домов, еще на 25 объектах работы продолжаются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Отметим, что 5 сентября боевики заявили, что планируют открыть огонь вблизи этого населенного пункта. Тогда было распространено, в частности, в российских СМИ, заявление главаря боевиков “ДНР” Дениса Пушилина. В нем говорилось о том, что боевик распорядился нанести удар по позициям украинских войск в районе поселка Шумы, поскольку украинские военные там якобы “незаконно возвели инженерные сооружения”.

Наблюдатели ОБСЕ (несмотря на заявления главаря боевиков) не зафиксировали никаких изменений на позициях украинских военных возле Шумов.

6 сентября Украина потеряла на Донбассе трех военнослужащих — двое подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один был ранен во время прицельного обстрела позиции ВСУ.

В тот день боевики дважды вели прицельный огонь по позициям ООС, во второй раз украинские защитники дали отпор. ВСУ впервые за 42 дня перемирия открыли огонь в ответ. #Буквы рассказывали об этих событиях на Донбассе в хронологическом порядке.

Также 6 сентября во районе населенного пункта Новгородское на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14, которая направлялась к месту тушения пожара. 7 сентября один из двух пострадавших при взрыве украинских защитников погиб в больнице.

Согласно отчету ОБСЕ от 7 сентября, после начала перемирия 27 июля зафиксировано 950 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

За сутки 8 сентября в зоне боевых действий на Донбассе двое украинских военных подорвались на противопехотной мине. Состояние их здоровья удовлетворительное.

9 сентября на внеочередных переговорах Трехсторонней контактной группы представители Украины согласились совместно с боевиками “ДНР” проинспектировать участок позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы, ранее “ДНР” угрожали обстрелять. В Офисе президента заверили, что “проявление присутствия боевиков” будет “крайне ограничено”.