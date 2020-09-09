Сутки на Донбассе: двое военных подорвались на мине

Напомним, 6 сентября боевики нарушили перемирие в Донбассе. Оккупанты из гранатомета прицельно обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки. Обстрел имел место и по позициям ВСУ у Курахово (в 30 км от Красногоровки). #Буквы показывали, как выглядят позиции ООС после обстрела.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заверил, что если российско-оккупационные войска атакуют украинские позиции на Донбассе, то получат адекватный ответ “всеми силами и средствами”.

Также 6 сентября военнослужащие продолжают тушить очаги пожаров на территории Донецкой и Луганской областей. Во время эвакуации личного состава двое украинских защитников, обходя очаг огня в “серой зоне”, подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.