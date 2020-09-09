Covid-19 Украина

обновлено 09.09.2020 в 08:02

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Сутки на Донбассе: двое военных подорвались на мине

В зоне боевых действий на Донбассе двое украинских военных подорвались на противопехотной мине. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Среда, 9 сентября 2020, 08:28

Об этом сообщили в штабе ООС.

Во время проведения инженерных работ в тылу украинских позиций двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили боевое травмирования от взрыва мины ПМН-2.

“Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное”, – сообщили в штабе ООС.

За прошедшие сутки, 8 сентября, на участках ответственности украинских подразделений нарушений перемирия не было. По всей линии разграничения наблюдалась тишина.

С начала текущих суток, 9 сентября, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Отметим, 6 сентября, Украина потеряла на Донбассе трех военнослужащих. Боевики дважды вели прицельный огонь по позициям ООС, во второй раз украинские защитники дали отпор.

Напомним, 6 сентября боевики нарушили перемирие в Донбассе. Оккупанты из гранатомета прицельно обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки. Обстрел имел место и по позициям ВСУ у Курахово (в 30 км от Красногоровки). #Буквы показывали, как выглядят позиции ООС после обстрела.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заверил, что если российско-оккупационные войска атакуют украинские позиции на Донбассе, то получат адекватный ответ “всеми силами и средствами”.

Также 6 сентября военнослужащие продолжают тушить очаги пожаров на территории Донецкой и Луганской областей. Во время эвакуации личного состава двое украинских защитников, обходя очаг огня в “серой зоне”, подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.

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