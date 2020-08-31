За прошедшие сутки, 30 августа, на Донбассе российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия и минировали местность вблизи Марьинки.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

“30 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов противника не зафиксировано. Вместе с тем, возле Марьинки нашими воинами отмечено несколько выстрелов из стрелкового оружия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Также на этом участке фронта, с помощью ручного противотанкового гранатомета враг совершил дистанционное минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2”, – сказано в сообщении.

Кроме того, на Приазовье, вопреки договоренностям в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументирован пролет вражеского БПЛА типа “квардокоптер” (согласно режиму прекращения огня, использование беспилотников запрещается).

Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил было немедленно осуществлено радиоподавление каналов управления и навигации беспилотника противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

В общей сложности за прошедшие сутки украинские военнослужащие зафиксировали 2 нарушения провозглашенного режима прекращения огня со стороны оккупантов.

“Все эти провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Украинские защитники были готовы адекватно реагировать на опасные действия противника”, – уточнили в штабе.

С начала текущих суток, 31 августа, на всех участках фронта нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не наблюдалось.