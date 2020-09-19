За прошедшие сутки, 18 сентября, на Донбассе было зафиксировано два факта нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.

В частности, недалеко от населенного пункта Водяное враг открыл огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи Новотошковского – из крупнокалиберного пулемета. Отмечается, что провокационные выстрелы не представляли опасности для жизни украинских воинов, поэтому огонь не открывался.

В то же время, на всех участках линии разграничения режим прекращения огня сохранялся в полной мере.

Кроме того, неподалеку Железного военнослужащие Вооруженных Сил Украины ликвидировали очаг возгорания сухой травы. Во время тушения пожара сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего один украинский защитник получил ранения. Воина оперативно отправили в медицинское учреждение, где ему оказали квалифицированную медицинскую помощь.

С начала текущих суток, 19 сентября, на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, не задокументировано.

“Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и готовы адекватно реагировать на любые изменения оперативной обстановки”, – добавили в ООС.