Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.
В частности, недалеко от населенного пункта Водяное враг открыл огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи Новотошковского – из крупнокалиберного пулемета. Отмечается, что провокационные выстрелы не представляли опасности для жизни украинских воинов, поэтому огонь не открывался.
В то же время, на всех участках линии разграничения режим прекращения огня сохранялся в полной мере.
Кроме того, неподалеку Железного военнослужащие Вооруженных Сил Украины ликвидировали очаг возгорания сухой травы. Во время тушения пожара сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего один украинский защитник получил ранения. Воина оперативно отправили в медицинское учреждение, где ему оказали квалифицированную медицинскую помощь.
С начала текущих суток, 19 сентября, на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, не задокументировано.
“Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и готовы адекватно реагировать на любые изменения оперативной обстановки”, – добавили в ООС.
- 6 сентября, Украина потеряла в Донбассе трех военнослужащих. Сначала оккупанты из гранатомета прицельно обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки. Обстрел имел место и по позициям ВСУ у Курахово (в 30 км от Красногоровки). #Буквы показывали, как выглядят позиции ООС после обстрела. В результате обстрела был ранен украинский военнослужащий.
- Также 6 сентября военнослужащие продолжали тушить очаги пожаров на территории Донецкой и Луганской областей. Во время эвакуации личного состава двое украинских защитников, обходя очаг огня в “серой зоне”, подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.
- Вечером незаконные вооруженные формирования из стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных неподалеку Причепиловки. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.
- Офис президента, глава украинской делегации в ТГК Леонид Кравчук и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба называли эти инциденты “провокациями”.