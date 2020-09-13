За прошедшие сутки, 12 сентября, на всех участках ответственности украинских бригад обстрелов со стороны боевиков "Л/ДНР" зафиксировано не было. По всей линии фронта наблюдалась тишина.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Украинские военные в полном объеме соблюдают договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.

“С начала текущих суток, 13 сентября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере. Украинские военнослужащие, находясь в готовности адекватно реагировать на опасные и провокационные действия врага, продолжают добросовестно выполнять свои задачи”, – говорится в сообщении.