Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Украинские военные в полном объеме соблюдают договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.
“С начала текущих суток, 13 сентября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере. Украинские военнослужащие, находясь в готовности адекватно реагировать на опасные и провокационные действия врага, продолжают добросовестно выполнять свои задачи”, – говорится в сообщении.
- В день встречи советников лидеров “нормандской четверки”, 11 сентября, нарушений договоренностей о перемирии на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. По всей линии разграничения наблюдалась тишина.