Протягом минулої доби, 13 квітня, на Донбасі унаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ загинув український військовий, ще троє отримали поранення.

Про це поінформували в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил.

Так, протягом минулої доби було зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань Росії.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, неподалік населеного пункту Південне, ворог обстрілював позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а біля селищ Зайцеве та Катеринівка – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті населеного пункту Майорськ БПЛА (безпілотник) противника, перетнувши лінію розмежування, здійснив скидання гранат на позиції підрозділів сил ООС. Унаслідок цього один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, поблизу селища Первомайське, російські окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

“Унаслідок ворожих обстрілів, за минулу добу, 3 військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення. Воїнам надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу”, – зазначили в штабі.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ.

Станом на 7:00 ранку середи, 14 квітня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, неподалік населеного пункту Світлодарськ ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснив дистанційне мінування з автоматичних станкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає.

Загострення на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.

Зокрема 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, в результаті чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.

За словами Олексія Арестовича — речника української делегації у Тристоронній контактній групі та радник голови Офісу президента Андрія Єрмака — після цих подій президент України Володимир Зеленський намагався зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним.

8 квітня Зеленський заявив, що від початку року загинули 26 українських захисників.

Раніше президент визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.

Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося у середу.

Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.