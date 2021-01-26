Covid-19 Украина

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Добкин перед выборами в Харькове показал ролик с Кернесом и Дарницким мостом, – видео

Одиозный политик Михаил Добкин, очевидно, решил бороться за кресло мэра Харькова после смерти Геннадия Кернеса.

Вторник, 26 января 2021, 13:40

Об этом свидетельствует видеоролик, который Добкин опубликовал в Telegram.

Так, политик поделился интересным видеороликом, в котором демонстрирует достопримечательности Харькова. Случайно или нет, но на видео появился Дарницкий мост в Киеве, который построили еще в 1951 году. Пока неясно, это досадная ошибка, или преднамеренный шаг.

Похоже, Добкин решил еще и сыграть на чувствах харьковчан, которые до сих пор оплакивают своего мэра. На видео Кернес говорит, что не готовит себе преемников. В то же время появился фрагмент, в котором покойный мэр хвалит Добкина.

“Я считаю, что Михаил Добкин – хороший управленец, хороший менеджер”, – сказал Кернес.

При этом на видео появляется только фигура Добкина. Политик не сказал ни слова. По иронии судьбы, Кернес опять спас предвыборный ролик коллеги.

Однако Добкин пока не признается, что намерен бороться за кресло Кернеса. Вместо этого он решил интриговать избирателей, но ситуация довольно очевидна.

“Мы через многое с ним прошли вместе. Много вместе успели сделать. 

О многом хочется написать и рассказать. Обязательно это сделаю. Но позже. 

А сегодня оставлю этот ролик здесь и вместе с вами просто буду смотреть и слушать”, – написал Добкин.

Напомним, пока Верховная Рада не назначит внеочередные выборы, управлять Харьковом будет секретарь городского совета Игорь Терехов.

  • 17 декабря в немецкой клинике “Шарите” умер городской голова Харькова Геннадий Кернес.
  • 11 декабря стало известно, что у Кернеса отказали обе почки и его подключили к гемодиализу.
  • Как известно, ранее у Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.
  • 23 декабря в Харькове люди прощались с городским головой Геннадием Кернесом, который умер из-за осложнений от Covid-19. #Буквы рассказывали, как это было.
Теги: вибори мера, видео, Геннадий Кернес, мер Харкова, Михайло Добкін

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