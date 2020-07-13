Файл с видео он опубликовал в своем Telegram-канале.
На проморолике Добкин под песню “Як тебе не любити, Києве мій!” едет по киевским улицам на байке и в кожаной куртке. Когда он останавливается у памятника основателям Киева, звучит переделанная строчка “Як тебе не любили, Києве мій”.
#Буквы немного улучшили проморолик и добавили кадры из известного видео “Міша, всьо ху*ня, давай по-новой!”.
В июне бывший нардеп уже говорил о своих планах участвовать в выборах мэра Киева.
По словам Добкина, у него есть достаточно опыта, чтобы руководить столицей.
“Есть большая вероятность, что я буду подавать свою кандидатуру на должность мэра города Киев. У меня есть опыт, который говорит за меня. Мне не нужно рассказывать, что я сделаю. Можно просто поехать и посмотреть, что я уже сделал. Киевом нужно управлять из двух кресел, поэтому здесь мне все понятно”, – заявил Добкин.
Он сказал, что сделает Киев “таким же классным, как до прихода Кличко”.
- Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко отказался от предложения выдвигаться на местных выборах в столице от партии “Европейская Солидарность”.
- Ранее действующий мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что намерен в третий раз баллотироваться на должность городского главы столицы.
- Согласно опросу Центра социальных и маркетинговых исследований Socis, на выборах в Киевский городской совет партия Петра Порошенко “Европейская Солидарность” опережает всех конкурентов. За нее готовы проголосовать 20,8 % опрошенных.