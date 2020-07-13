Бывший нардеп Михаил Добкин в рамках предвыборной кампании на должность мэра Киева перевоплотился в новом проморолике в байкера.

Файл с видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

На проморолике Добкин под песню “Як тебе не любити, Києве мій!” едет по киевским улицам на байке и в кожаной куртке. Когда он останавливается у памятника основателям Киева, звучит переделанная строчка “Як тебе не любили, Києве мій”.

#Буквы немного улучшили проморолик и добавили кадры из известного видео “Міша, всьо ху*ня, давай по-новой!”.

В июне бывший нардеп уже говорил о своих планах участвовать в выборах мэра Киева.

По словам Добкина, у него есть достаточно опыта, чтобы руководить столицей.

“Есть большая вероятность, что я буду подавать свою кандидатуру на должность мэра города Киев. У меня есть опыт, который говорит за меня. Мне не нужно рассказывать, что я сделаю. Можно просто поехать и посмотреть, что я уже сделал. Киевом нужно управлять из двух кресел, поэтому здесь мне все понятно”, – заявил Добкин.

Он сказал, что сделает Киев “таким же классным, как до прихода Кличко”.