Колишній народний депутат Михайло Добкін оголосив про зняття своєї кандидатури з виборів мера Харкова на користь чинного міського голови Геннадія Кернеса.

Об этом он объявил в своем Telegram-канале.

Свою кандидатуру Добкин снял с выборов сегодня.

“Сегодня снял свою кандидатуру с выборов в пользу Геннадия Кернеса. Он идет на поправку и принимает участие в выборах мэра. На этом моя миссия выполнена. Желаю победы на выборах ему и его блока”, – написал политик.

Ранее об их серьезном разговоре сообщал бизнесмен Павел Фукс.

“Говорил сегодня с Михаилом. Он поступил как достойный человек и христианин. Ждем хороших новостей и правильных решений”, – написал Фукс.

Напомним, бывший мэр Харькова и бывший народный депутат от “Оппозиционного блока” Михаил Добкин подал документы на регистрацию кандидатом на должность мэра Харькова 23 сентября.

23 сентября действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса официально выдвинули кандидатом на должность харьковского городского головы на предстоящих местных выборах, назначенных на 25 октября.

Как известно, ранее у Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.

17 сентября сообщалось, что мэр Харькова улетел на лечение в берлинскую клинику “Шарите”. Отмечалось, что Кернес проходит лечение в реанимационном отделении клиники в палате интенсивной терапии.