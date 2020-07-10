Об этом сообщил в Facebook председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.
Как известно, с 1999 года на частоте телеканала “UA: Перший” в первой половине дня осуществлялось вещание ТРК “Эра” (по принципу “одна кнопка два канала”), владельцем которой является депутат III-IX созывов Андрей Деркач.
В 2017 году “Эра” отказалась от частоты и заключила с НОТУ договор на производство утренней программы “Доброго ранку, країно!”, которая начала выходить 20 ноября 2017 года с 6:30 до 9:30.
В течение последних лет НОТУ неоднократно намеревалась расторгнуть договор с “Эра”. Это связано, в частности, с тем, что, как заявил Аласания, с 2014 года пути “деркачевского канала” и “Первого Национального” (позднее — “UA: Перший”) начали расходиться.
“Перший” начал отходить от совка, а Андрей Леонидович Деркач другого места, чем совок для себя и своего канала до сих пор себе не представляет. И еще долго вся “джинса на заказ” производства деркачевцев болезненно отзывалась “Первому”, — считает глава правления НОТУ.
В июле 2019 году компании договорились о сотрудничестве еще на один год без автоматического продления договора. Это решение было принято, по словам Аласании, под давлением.
“Сложно учесть все тонны грязи и лжи, вылитые за последние годы на компанию и на меня лично членами этой семьи и сотрудниками этой компании. Сложно посчитать количество судей, что они “уговорили” по совершенно ничтожными исками. Трудно узнать по посвященных наглухо силовых структурах количество пустых уголовных дел, заведенных просто с набора слов этого проныры”, — добавил Аласания.
В пятницу, 10 июля, срок действия этого договора истек и продлен он не будет.
“Сегодня завершилось действие официального договора на производство утреннего эфира, который был подписан под давлением решений судов. И продолжено он не будет. По многим причинам, включая изменением бюджетного законодательства в 2020. Но главная из них — несоответствие этого продакшна хотя бы приблизительным стандартам приличия, не говоря уже о стандартах журналистские”, — написал глава правления НОТУ.
Также Аласания сообщил, что вместо “Добрий ранок, країно!” НОТУ запустит собственную утреннюю программу, пилотные выпуски которого сперва будут транслироваться на региональных телеканалах “Суспільне”.
- В июне 2018 года НОТУ инициировало расторжение договора с “Эра” с 10 июля того же года, обвинив ТРК в использовании эфира “Суспільне” для “политических интриг и манипуляций”.
- 5 июля 2018 года, незадолго до предполагаемого расторжения договора между компаниями, лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко на утренней передаче “Добрий ранок, країно!” заявила, что Президент Украины Петр Порошенко намерен инициировать эскалацию войны в Украине ради того, чтобы остаться у власти на второй срок. В свою очередь, в БПП заявили, что распространение Юлией Тимошенко обвинений в адрес Президента Украины в якобы желании начать “большую войну”, является бессовестным применением темников махровой кремлевской пропаганды.
- В 2020 году Андрей Деркач опубликовал серию аудиозаписей разговоров якобы пятого президента Петра Порошенко. Некоторые записи Деркача стали основанием для начала досудебного расследования в отношении Порошенко.