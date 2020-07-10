Утренняя программа "Доброго ранку, країно!" производства ТРК "Эра" нардепа Андрея Деркача больше не будет выходить в эфире телеканала "UA: Перший" в составе Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Об этом сообщил в Facebook председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

Как известно, с 1999 года на частоте телеканала “UA: Перший” в первой половине дня осуществлялось вещание ТРК “Эра” (по принципу “одна кнопка два канала”), владельцем которой является депутат III-IX созывов Андрей Деркач.

В 2017 году “Эра” отказалась от частоты и заключила с НОТУ договор на производство утренней программы “Доброго ранку, країно!”, которая начала выходить 20 ноября 2017 года с 6:30 до 9:30.

В течение последних лет НОТУ неоднократно намеревалась расторгнуть договор с “Эра”. Это связано, в частности, с тем, что, как заявил Аласания, с 2014 года пути “деркачевского канала” и “Первого Национального” (позднее — “UA: Перший”) начали расходиться.

“Перший” начал отходить от совка, а Андрей Леонидович Деркач другого места, чем совок для себя и своего канала до сих пор себе не представляет. И еще долго вся “джинса на заказ” производства деркачевцев болезненно отзывалась “Первому”, — считает глава правления НОТУ.

В июле 2019 году компании договорились о сотрудничестве еще на один год без автоматического продления договора. Это решение было принято, по словам Аласании, под давлением.

“Сложно учесть все тонны грязи и лжи, вылитые за последние годы на компанию и на меня лично членами этой семьи и сотрудниками этой компании. Сложно посчитать количество судей, что они “уговорили” по совершенно ничтожными исками. Трудно узнать по посвященных наглухо силовых структурах количество пустых уголовных дел, заведенных просто с набора слов этого проныры”, — добавил Аласания.

В пятницу, 10 июля, срок действия этого договора истек и продлен он не будет.

“Сегодня завершилось действие официального договора на производство утреннего эфира, который был подписан под давлением решений судов. И продолжено он не будет. По многим причинам, включая изменением бюджетного законодательства в 2020. Но главная из них — несоответствие этого продакшна хотя бы приблизительным стандартам приличия, не говоря уже о стандартах журналистские”, — написал глава правления НОТУ.

Также Аласания сообщил, что вместо “Добрий ранок, країно!” НОТУ запустит собственную утреннюю программу, пилотные выпуски которого сперва будут транслироваться на региональных телеканалах “Суспільне”.