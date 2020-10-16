Сегодня, 16 октября, инвесторы, вложившие деньги в квартиры банка "Аркада" - ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" вышли на митинг и перекрыли Крещатик.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Активисты принесли с собой плакаты с надписями: “Президент, ты гарант! Гарантируй достроить!”, “Назначай надежного застройщика и строительство без доплат”, “Зеленский, не будь равнодушным к 13000 инвесторам Аркады!” и другие.

Они отмечают, что еще 25 августа текущего года Национальный банк Украины признал банк “Аркада” неплатежеспособным и запустил процесс ликвидации. Это банк, в который доверители инвестировали миллиарды гривен на строительство квартир.

По распоряжению мэра столицы Виталия Кличко, ЗАО “ХК “Киевгорстрой” должен провести аудит трех комплексов и подсчитать сколько средств потребуется на достройку. Срок аудита – два месяца. На днях инвесторам официально заявили – результаты аудита сообщат уже в ноябре, то есть после выборов.

Инверторы считают, что после местных выборов об их проблеме забудут.