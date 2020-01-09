Российская компания в течение почти 4 лет занималась незаконной добычей песка в Крыму. Руководителю предприятия сообщили о подозрении в уголовном преступлении.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

“Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым по факту незаконной добычи полезных ископаемых, а именно морского песка, на территориях природно-заповедного фонда, у берегов Крымского полуострова (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 240 УК Украины), сообщено о подозрении руководителю российской компании”, — говорится в сообщении.

По информации украинских правоохранителей, предприниматель организовал незаконную добычу морского песка в Каркинитском и Джарылгачском заливах в середине мая 2015 года, совместно с капитанами судов. По состоянию на 2018 ему удалось добыть песка на 140 млн гривен.

В случае, если вину предпринимателя докажут, ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.