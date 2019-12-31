Об этом сообщил друг покойного музыканта, певец DZIDZIO в Instagram.
“Я сегодня пришел поздравить с Днем свадьбы двух прекрасных молодых людей: Барбару и Виктора! Бася — единственная дочь Кузьмы, а он сегодня вместе с нами празднует и радуется за своего ребенка, за такую красивую новую семью”, – написал артист.
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Как известно, Барбаре сейчас 22 года, и она единственная дочь Кузьмы.
Свадьба состоялась 20 декабря в загородном ресторане под Киевом.
Кроме DZIDZIO на торжестве также была телеведущая Екатерина Осадчая.
Имя избранника Барбары – Виктор Тур. Он студент-медик из состоятельной семьи. Его отец – глава сельсовета села Иванков Киевской области.
Новыми снимками со свадьбы поделилась и сама Барбара.
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Барбарой дочь назвал именно Кузьма, так как был ярым фанатом Барбары Брыльской.
Стоит напомнить, что музыкант погиб 2 февраля 2015 года на 47-м году жизни возле села Лозоватка Днепропетровской области во время ДТП.
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