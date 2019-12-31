Единственная дочь музыканта Кузьмы Скрябина Мария-Барбара вышла замуж за молодого человека, который вместе с ней учится в медицинском университете имени А. Богомольца.

Об этом сообщил друг покойного музыканта, певец DZIDZIO в Instagram.

“Я сегодня пришел поздравить с Днем свадьбы двух прекрасных молодых людей: Барбару и Виктора! Бася — единственная дочь Кузьмы, а он сегодня вместе с нами празднует и радуется за своего ребенка, за такую красивую новую семью”, – написал артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DZIDZIO (@dzidzio) 20 Дек 2019 в 12:43 PST

Как известно, Барбаре сейчас 22 года, и она единственная дочь Кузьмы.

Свадьба состоялась 20 декабря в загородном ресторане под Киевом.

Кроме DZIDZIO на торжестве также была телеведущая Екатерина Осадчая.

Имя избранника Барбары – Виктор Тур. Он студент-медик из состоятельной семьи. Его отец – глава сельсовета села Иванков Киевской области.

Новыми снимками со свадьбы поделилась и сама Барбара.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @miss___mariya 21 Дек 2019 в 12:29 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @miss___mariya 22 Дек 2019 в 8:32 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @miss___mariya 21 Дек 2019 в 10:49 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @miss___mariya 27 Дек 2019 в 9:31 PST

Барбарой дочь назвал именно Кузьма, так как был ярым фанатом Барбары Брыльской.

Стоит напомнить, что музыкант погиб 2 февраля 2015 года на 47-м году жизни возле села Лозоватка Днепропетровской области во время ДТП.