Об этом идет речь в ее эссе под названием “Руди Джулиани — мой отец. Пожалуйста, все, проголосуйте за Джо Байдена и Камалу Харрис”, опубликованном изданием Vanity Fair.

Кэролайн — дочь Джулиани от второго брака. Рудольф и мать Кэролайн, Донна Ганновер, официально были вместе с 1984 по 2000 год, однако их отношения начали портиться за несколько лет до развода. На момент развода родителей Кэролайн было 11 лет. Сейчас ей 31 год.

В своем эссе дочь Джулиани рассказывает, что всегда была полной противоположностью отца. По ее словам, бывший мэр Нью-Йорка пытался на равных дискутировать с ней маленькой на политические темы не обращайся внимание на то, что она — совсем ребенок.

Кэролайн пишет, что уже в детстве “воочию увидела ту жестокую, эгоистическую политику, которую Дональд Трамп воплотил в стране”.

Дочь Джулиани, который является режиссером и ЛГБТ-активисткой, осуждает Трампа, соратником которого ее отец является, за его отношение к транс-персонам и ЛГБТ, мигрантам и женщинам, за неудачную политику по борьбе с эпидемией коронавируса и тому подобное.

Обращаясь к читателям, она отмечает, что понимает, что многие из них в отчаянии и чувствуют себя апатично, не верят, что выборы могут принести изменения.

Она признается, что в 2016 году, когда Трампа был избран президентом, поддерживала Хиллари Клинтон, и в этот раз тоже призывает голосовать за кандидата от демократов, будучи уверенной, что “бегство не решит проблем”.

“Мы должны выстоять и побороться. Единственный способ покончить с этим кошмаром — голосовать. На горизонте есть надежда, но мы поймем ее только в том случае, если выберем Джо Байдена и Камалу Харрис”, — уверяет Кэролайн.

Объясняя свой выбор, она акцентирует внимание на том, что Байден, по ее мнению, демонстрирует готовность вести диалог с людьми, имеющими мнение, которое отличается от его собственного. Об этом свидетельствует и то, что кандидатом в вице-президенты он выбрал соперницу-демократа.

Также Кэролайн убеждена, что Байден “будет президентом всех”, если его изберут, и будет прислушиваться к лидерам прогрессивного движения, как Берни Сандерс и Элизабет Уорренс, выстраивая свою политику.

“Я знаю, о чем идет речь, и Джо Байден будет президентом всех, если его выбрать. Если вы планируете отдать голос символически или вообще воздержаться от голосования, пересмотрите свое решение, пожалуйста. Как никогда важно избегать самодовольства. Эти выборы еще не закончены. Если 2020 нас чему-то научил, это то, что может произойти что угодно”, — пишет она.