Дочь Джо Байдена Эшли заявила, что не будет работать в администрации своего отца, в отличие от Иванки Трамп.

Об этом она рассказала телеканалу NBC.

39-летняя социальная работница Эшли Байден – единственная дочь избранного президента Джо Байдена и его жены Джилл.

Эшли Байден, которая много лет была социальным работником и общественным защитником, заявила, что не будет иметь официальной работы в администрации своего отца.

“Однако, я надеюсь, буду использовать эту платформу для защиты социальной справедливости, психического здоровья, участия в развитии и возрождении общества. Я надеюсь повысить осведомленность и образование по некоторым темам, предметам, которые действительно важны”, – сказала она.

Отметим, что дочь действующего главы Белого дома Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером были советниками в его администрации.