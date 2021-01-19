Об этом она рассказала телеканалу NBC.
39-летняя социальная работница Эшли Байден – единственная дочь избранного президента Джо Байдена и его жены Джилл.
Эшли Байден, которая много лет была социальным работником и общественным защитником, заявила, что не будет иметь официальной работы в администрации своего отца.
“Однако, я надеюсь, буду использовать эту платформу для защиты социальной справедливости, психического здоровья, участия в развитии и возрождении общества. Я надеюсь повысить осведомленность и образование по некоторым темам, предметам, которые действительно важны”, – сказала она.
Отметим, что дочь действующего главы Белого дома Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером были советниками в его администрации.
- Напомним, завтра, 20 января, состоится инаугурация избранного президента Джо Байдена. Через штурм Капитолия 6 января, в результате которого погибли 5 человек, Вашингтон находится в состоянии повышенной готовности.
- Сторонники Дональда Трампа намерены протестовать в Вашингтоне в день инаугурации избранного президента Джозефа Байдена. ФБР ожидает попытки сорвать инаугурацию.