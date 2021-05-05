Про це дівчина розповіла на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши відповідні фото та відео урочистого моменту.
27-річній Таллулі освідчився її бойфренд – 32-річний режисер Діллон Басс.
Дівчина опублікувала в Instagram відео, в якому показала обручку з масивним дорогоцінним каменем. “Руки досі тремтять, як мамині спагеті. Я наречена!” – підписала відео Таллула.
На оприлюднених нею фото зафіксований момент освідчення. Усе сталося на газоні біля будинку. На знімках закохані обіймаються та цілуються. “З абсолютною впевненістю”, – підписала пост дівчина.
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Радісною новиною поділився в Instagram і майбутній чоловік Вілліс-молодшої, режисер Діллон Басс. Він також опублікував серію фото з майбутньою дружиною.
“Я нарешті можу називати тебе своєю нареченою. Люблю тебе назавжди, Бускі Лу, ти мій найкращий друг”, – написав Басс.
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Пару вже привітали сестри Таллули – 32 річна Румер Вілліс та 29 річна Скаут Вілліс.
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Як зазначає американське видання People, у 2020 році Демі Мур та Брюс Вілліс провели карантин спільно в одному будинку з дорослими доньками в Айдахо. З ними там перебував і Діллон Басс.
Мур та Вілліс розлучилися у 2000 році після 13 років шлюбу.
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