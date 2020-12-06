Дочь и советник действующего президента США Дональда Трампа – Иванка Трамп задумалась о начале собственной политической карьеры после ухода отца с поста главы государства.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на друзей Трамп и сотрудников Белого дома.

По их словам, Иванка Трамп нацелена на государственные должности.

“У Иванки определенно есть политические амбиции, без сомнения”, – сообщил CNN источник, который тесно сотрудничал с семьей Трампа.

Согласно данным телеканала, сейчас возникают разговоры о возможном выдвижении кандидатуры Иванки Трамп на пост губернатора Флориды в ближайшем будущем, а также о ее баллотировании в Конгресс США от штата Нью-Джерси.

В обоих указанных штатах у Дональда Трампа есть резиденции для отдыха.

В то же время другой источник, приближенный к американскому лидеру, заверил CNN, что говорить о политических планах Иванки Трамп пока еще слишком рано.

“Сейчас все, что ее волнует, – это ее инициативы, выполнение того, что она может от имени администрации в оставшиеся недели, и забота о своих трех маленьких детях”, – заявил источник.

Однако он добавил, что дочь Трампа “не закрыла дверь” для планов на политическую карьеру в будущем.

“Воинственная” Иванка

Как отмечает CNN, в последнее время дочь Трампа стала более “воинственной”: она публично дает резкий отпор своим критикам.

Согласно источнику, знакомому с ее взглядами, Иванка Трамп осознает, что ее отцу уже недолго осталось занимать Белый дом. В течение последних нескольких недель она активно освещала в социальных сетях свои достижения на посту советника президента.

Кроме того, Иванка заняла более агрессивную позицию к оппонентам и критикам (более схожую с позицией ее отца).

Так, в минувший вторник Иванку Трамп допросили по делу о неправомерном использовании средств инаугурационного фонда в 2016 году (в преддверии инаугурации ее отца). Впоследствии она резко прокомментировала факт допроса в социальных сетях, назвав расследование “очередной политически мотивированной демонстрацией мстительности” и “расточительством долларов налогоплательщиков”.

Ранее Иванка Трамп в подобной манере комментировала расследование прокуратуры Нью-Йорка. Оно касалось налоговых вычетов, которые получал ее отец, списывая значительные суммы на консультации (как писало издание The New York Times, часть из этих денег, вероятно, “досталась его дочери Иванке”). Trump Organization получила запрос с требованием предоставить сведения о выплаченных Иванке Трамп гонорарах.

“Это преследование в чистом виде. Это “расследование” демократов Нью-Йорка на 100% мотивировано политикой, публичностью и яростью. Они очень хорошо знают, что здесь ничего нет и что не было никаких налоговых льгот. Эти политики просто безжалостны”, – писала Иванка в соцсетях, комментируя указанное расследование.

Как пишет CNN, тон, характер высказываний и действий дочери Трампа в последние месяцы ее пребывания в Белом доме претерпели существенную трансформацию (по сравнению с периодом четырехлетней давности, когда она только переехала в Вашингтон). Изначально Иванка Трамп воспринималась как “более умеренный голос” по сравнению с большинством консервативных республиканцев.

Теперь же, по словам одного из источников, она “стала абсолютной MAGA” (сокращение от лозунга Дональда Трампа “Make America Great Again” – “Сделаем Америку снова великой”). Как подчеркнул источник, Иванка приняла более консервативную позицию, которая схожа с позицией ее отца.

Как известно, на посту советника президента она, помимо консультаций, также занималась дипломатией, встречаясь с мировыми лидерами и совершая поездки за границу по поручению администрации (включая визиты в Индию, Южную Корею, Германию и Японию).

Во время президентских выборов-2020 Иванка Трамп принимала активное участие в избирательной кампании своего отца, пытаясь сагитировать женщин-избирателей в Северной Каролине, Огайо, Флориде, Висконсине, Мичигане и Аризоне.

Кроме того, Иванка сумела найти общий язык с донорами, финансировавшими кампанию.

Как отмечается в материале CNN, все это указывает на собственные политические амбиции Иванки.

По словам одного из источников телеканала, сам Дональд Трамп заинтересован в дальнейшем продвижении дочери. “Из всех своих детей Трамп сосредоточен на ее продвижении. Он видит в Иванке наследницу”, – заявил источник.

Согласно данным источников, после предварительного подсчета голосов на президентских выборах-2020 и победы Джо Байдена Иванка Трамп советовала отцу занять более взвешенную позицию (в частности, не наносить ущерб бизнесу, продолжая отрицать результаты выборов).

Источник сообщил CNN, что Иванка Трамп реалистично оценивает ситуацию и не питает иллюзий по поводу итогов выборов. Однако она также знает, что все ее будущее сейчас, более чем когда-либо, – связано с будущим ее отца, и с ним “нужно обращаться осторожно”.

“Она имеет амбиции до мозга костей. Ею движет стремление достичь вершины, которой она хочет достичь”, – сообщил каналу давний знакомый Иванки.