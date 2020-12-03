Об этом сообщают американский телеканал CNN и NBC News со ссылкой на материалы суда.
Иванка Трамп дала показания в этот вторник следователям из офиса генерального прокурора Вашингтона (округ Колумбия).
В январе 2020 года прокуратура Вашингтона подала в суд на Trump Organization и Комитет по инаугурации президента. В иске говорилось, что они в 2017 году переплатили за использование пространства в гостинице Trump Hotel в Вашингтоне во время инаугурации Дональда Трампа, а также растратили более $1 млн, собранных неправительственными организациями.
В течение последних нескольких недель по данному делу допрашиваются свидетели. 17 ноября показания следователям дал глава инаугурационного комитета Том Баррак.
Прокуратура также запросила отчеты у Иванки Трамп, первой леди США Мелании Трамп и бывшего зампредседателя инаугурационного комитета Рика Гейтса.
Иванка Трамп подтвердила в своем Twitter факт дачи показаний. По ее словам, допрос длился более 5 часов. По мнению Иванки Трамп, это расследование – “еще одна политически мотивированная демонстрация мстительности и растраты денег налогоплательщиков”.
Трамп уточнила, что предоставила следователям электронное письмо от 2016 года, в котором она предлагала отелю провести переговоры относительно установления “справедливой рыночной цены”.
Главный юрисконсульт Trump Organization Алан Гартен сообщил CNN, что участие Иванки Трамп заключалось лишь в налаживании контакта между сторонами и поручении отелю взимать “справедливую рыночную цену”, что и сделал отель.
В то же время, согласно материалам дела, Рик Гейтс “лично руководил” обсуждением с гостиницей Trump Hotel о месте проведения мероприятий по случаю инаугурации Трампа.
В декабре 2016 года он писал Иванке Трамп, что его тревожит подход инаугурационного комитета относительно высокой платы отелю.
По данным следствия, Гейтс договорился с руководителем отеля и членами семьи Трампа платить 175 тысяч долларов в день, чтобы комитет зарезервировал место на 4 дня.
Организатор мероприятий комитета Стефани Уинстон Уолкофф выступала против этой сделки, апеллируя к тому, что стоимость вдвое превышает рыночную.
Согласно данным прокуратуры, Волкофф говорила это при личной встрече с новоизбранным президентом Трампом и Иванкой Трамп, а также в электронном письме.
- Ранее сообщалось, что в январе 2021 года Дональд Трамп должен передать власть новому президенту США Джо Байдену. Однако с 45-м президентом связано более 15 уголовных дел. После завершения каденции Дональд Трамп столкнется по крайней мере с 6 судебными процессами.