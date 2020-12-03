Дочь и советник действующего президента США Дональда Трампа – Иванка Трамп дала показания по делу о неправомерном использовании средств инаугурационного фонда.

Об этом сообщают американский телеканал CNN и NBC News со ссылкой на материалы суда.

Иванка Трамп дала показания в этот вторник следователям из офиса генерального прокурора Вашингтона (округ Колумбия).

В январе 2020 года прокуратура Вашингтона подала в суд на Trump Organization и Комитет по инаугурации президента. В иске говорилось, что они в 2017 году переплатили за использование пространства в гостинице Trump Hotel в Вашингтоне во время инаугурации Дональда Трампа, а также растратили более $1 млн, собранных неправительственными организациями.

В течение последних нескольких недель по данному делу допрашиваются свидетели. 17 ноября показания следователям дал глава инаугурационного комитета Том Баррак.

Прокуратура также запросила отчеты у Иванки Трамп, первой леди США Мелании Трамп и бывшего зампредседателя инаугурационного комитета Рика Гейтса.

Иванка Трамп подтвердила в своем Twitter факт дачи показаний. По ее словам, допрос длился более 5 часов. По мнению Иванки Трамп, это расследование – “еще одна политически мотивированная демонстрация мстительности и растраты денег налогоплательщиков”.

Трамп уточнила, что предоставила следователям электронное письмо от 2016 года, в котором она предлагала отелю провести переговоры относительно установления “справедливой рыночной цены”.

Главный юрисконсульт Trump Organization Алан Гартен сообщил CNN, что участие Иванки Трамп заключалось лишь в налаживании контакта между сторонами и поручении отелю взимать “справедливую рыночную цену”, что и сделал отель.

В то же время, согласно материалам дела, Рик Гейтс “лично руководил” обсуждением с гостиницей Trump Hotel о месте проведения мероприятий по случаю инаугурации Трампа.

В декабре 2016 года он писал Иванке Трамп, что его тревожит подход инаугурационного комитета относительно высокой платы отелю.

По данным следствия, Гейтс договорился с руководителем отеля и членами семьи Трампа платить 175 тысяч долларов в день, чтобы комитет зарезервировал место на 4 дня.

Организатор мероприятий комитета Стефани Уинстон Уолкофф выступала против этой сделки, апеллируя к тому, что стоимость вдвое превышает рыночную.

Согласно данным прокуратуры, Волкофф говорила это при личной встрече с новоизбранным президентом Трампом и Иванкой Трамп, а также в электронном письме.