Об этом говорится на сайте ведомства.
Таким образом, участники ВНО смогут пройти тестирование по большему количеству предметов, чем установлено МОН, но за свой счет.
В 2021 году абитуриенты будут сдавать тест ВНО по 5 предметам – в перечень обязательных добавили математику.
Ранее обязательных предметов было 4 – можно было выбирать между математикой и историей Украины.
Также изменится процесс оценивания государственной итоговой аттестации. Результаты ГИА выпускников, которые не планируют поступать в вузы, будут определять без учета рейтинговой оценки.
“Проект акта призван уменьшить расходы на организацию тестирования лиц, которые будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО и не требуют определения результата ВНО по рейтинговой шкале 100-200 баллов”, – сообщили в МОН.
Отмечается, что учитывая комплексность вопроса о предоставлении платных услуг бюджетными учреждениями, участвовать в платном ВНО можно будет не раньше 2022 года.
Общественное обсуждение продлится до 21 декабря.
- Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки Украины утвердило приказом от 30 сентября график проведения Внешнего независимого оценивания.