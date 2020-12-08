Министерство образования и науки вынесло на общественное обсуждение проект приказа о Внешнем независимом оценивании, в котором, в частности, предполагается, что тестирование по дополнительным предметам может быть платным.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Таким образом, участники ВНО смогут пройти тестирование по большему количеству предметов, чем установлено МОН, но за свой счет.

В 2021 году абитуриенты будут сдавать тест ВНО по 5 предметам – в перечень обязательных добавили математику.

Ранее обязательных предметов было 4 – можно было выбирать между математикой и историей Украины.

Также изменится процесс оценивания государственной итоговой аттестации. Результаты ГИА выпускников, которые не планируют поступать в вузы, будут определять без учета рейтинговой оценки.

“Проект акта призван уменьшить расходы на организацию тестирования лиц, которые будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО и не требуют определения результата ВНО по рейтинговой шкале 100-200 баллов”, – сообщили в МОН.

Отмечается, что учитывая комплексность вопроса о предоставлении платных услуг бюджетными учреждениями, участвовать в платном ВНО можно будет не раньше 2022 года.

Общественное обсуждение продлится до 21 декабря.