Об этом говорится в заявлении Люнгмана, сообщает “Укринформ”.
“Обеспечение ответственности Правления НБУ производиться согласно принципами управления Национальным банком. Эти критерии управления были разработаны в консультациях со специалистами МВФ в течение предыдущих программ, которые поддерживались Международным валютным фондом”, – отметил глава представительства МВФ.
Он подчеркнул, что эти принципы сработали как в пользу Нацбанка, так и в целом для экономики Украины.
“Их соблюдение усилило доверие к НБУ как к независимому и профессиональному центробанку, предоставив политике Нацбанка большей надежности и эффективности”, – добавил Люнгман.
- Член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран считает, что выговоры, которые объявили первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю Дмитрию Сологубу имеют “сугубо воспитательный характер”.