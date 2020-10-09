Глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман на фоне вынесения выговоров первой замглаве НБУ Екатерине Рожков и заместителю Дмитрию Сологубу призвал власти соблюдать принципы управления Национальным банком Украины (НБУ).

Об этом говорится в заявлении Люнгмана, сообщает “Укринформ”.

“Обеспечение ответственности Правления НБУ производиться согласно принципами управления Национальным банком. Эти критерии управления были разработаны в консультациях со специалистами МВФ в течение предыдущих программ, которые поддерживались Международным валютным фондом”, – отметил глава представительства МВФ.

Он подчеркнул, что эти принципы сработали как в пользу Нацбанка, так и в целом для экономики Украины.

“Их соблюдение усилило доверие к НБУ как к независимому и профессиональному центробанку, предоставив политике Нацбанка большей надежности и эффективности”, – добавил Люнгман.