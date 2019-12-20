Об этом он заявил по завершению очередного раунда переговоров.
Он подчеркнул, что независимо от времени и места переговоров, украинская сторона будет отстаивать свою позицию.
“Нам необходимо получить справедливую оплату за транспортировку газа Украиной и обеспечить энергетическую безопасность в регионе. От этого выиграет каждый конечный потребитель, ведь продление договора на транспортировку газа будет способствовать стабильности на рынке, а соответственно – уменьшению цены на газ”, – заявил Оржель.
Ранее сообщалось, что в ходе более чем 7-часовых переговоров Украина и Россия достигли предварительного соглашения о новом контракте на транзит российского газа через территорию Украины.
Деталей договоренностей пока не называют, ведь стороны переговоров должны согласовать их с правительствами, в столицах Киеве и Москве.
- Ранее сообщалось, что в ходе газовых переговоров между российской и украинской сторонами в рамках “нормандского саммита” в Париже была достигнута только договоренность “продолжать договариваться”.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным может с большей вероятностью говорить о подписании контракте на транзит газа на срок до 10 лет.