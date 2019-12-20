Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что украинская сторона требует от "Газпрома" справедливую цену за услуги по транспортировке голубого топлива.

Об этом он заявил по завершению очередного раунда переговоров.

Он подчеркнул, что независимо от времени и места переговоров, украинская сторона будет отстаивать свою позицию.

“Нам необходимо получить справедливую оплату за транспортировку газа Украиной и обеспечить энергетическую безопасность в регионе. От этого выиграет каждый конечный потребитель, ведь продление договора на транспортировку газа будет способствовать стабильности на рынке, а соответственно – уменьшению цены на газ”, – заявил Оржель.

Ранее сообщалось, что в ходе более чем 7-часовых переговоров Украина и Россия достигли предварительного соглашения о новом контракте на транзит российского газа через территорию Украины.

Деталей договоренностей пока не называют, ведь стороны переговоров должны согласовать их с правительствами, в столицах Киеве и Москве.