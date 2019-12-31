Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.
“Это закладывает очень важное основание для возможного снижения цен на газ, что, безусловно, может позитивно отобразиться в платежках простых украинцев и создать дополнительное конкурентное преимущество для украинского бизнеса”, – сказал Гончарук.
При этом министр энергетики Алексей Оржель рассказал, что подписание контракта хорошо повлияет на рыночную стабильность, которая в свою очередь положительно повлияет на внутренних потребителей газа.
По словам Премьера, 5-летний газовый контракт обеспечит Украине $ 7 млрд за транзит.
“Кроме того, Украина сможет получать дополнительные доходы от бронирования мощностей ГТС Украины европейскими и другими компаниями”, – сказал в свою очередь исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко.
Помимо того, глава “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев заявил, что полученные $ 2,9 млрд от “Газпрома” согласно решению Стокгольмского арбитража направят на повышение энергетической независимости страны.
- 20 декабря в Минске Украина и Россия достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа. Был подписан межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой “Газпромом” “Нафтогазу” $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год – 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.
- Исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко заявил, что в подписанном между НАК “Нафтогаз” и “Газпромом” протоколе нет никаких договоренностей о прямых поставках российского газа.