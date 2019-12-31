Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что заключение договоренностей с Россией по транзиту может снизить цену на газ для украинцев.

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

“Это закладывает очень важное основание для возможного снижения цен на газ, что, безусловно, может позитивно отобразиться в платежках простых украинцев и создать дополнительное конкурентное преимущество для украинского бизнеса”, – сказал Гончарук.

При этом министр энергетики Алексей Оржель рассказал, что подписание контракта хорошо повлияет на рыночную стабильность, которая в свою очередь положительно повлияет на внутренних потребителей газа.

По словам Премьера, 5-летний газовый контракт обеспечит Украине $ 7 млрд за транзит.

“Кроме того, Украина сможет получать дополнительные доходы от бронирования мощностей ГТС Украины европейскими и другими компаниями”, – сказал в свою очередь исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко.

Помимо того, глава “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев заявил, что полученные $ 2,9 млрд от “Газпрома” согласно решению Стокгольмского арбитража направят на повышение энергетической независимости страны.