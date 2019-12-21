Президент Владимир Зеленский с приходом на главную государственную должность говорил о том, что поэтапно легализует игорный бизнес в стране. Договоренности были очень серьезные и лоббисты соответствующего закона уже даже закупили на миллионы долларов оборудование для бизнеса.

Об этом идет речь в статье #Букв “Ваши ставки, господа: как Аваков и Зеленский поссорились из-за игорного бизнеса”.

При премьерстве Юлии Тимошенко в 2009 году был принят закон, который предусматривает, что государственная лотерея может проводиться с использованием электронной системы принятия ставок, которая позволяла заменить лотерейные билеты другим способом фиксации права на получение приза.

Лицензию на это мог продать только тот, у кого она была на лотерею.

Таким образом, игорный бизнес был зависим от тех, кто продавал лицензии, а также от силовиков.

Позже все игорные конторы связывали с теми или иными представителями силовых органов. В частности, “Космолот” – с СБУ, “Спортлото” – с МВД.

“С приходом к власти Владимира Зеленского представители игорного бизнеса стали договариваться о законе о легализации, чтобы больше не платить ни силовикам, ни владельцам лотерейных лицензий”, – сказано в статье.

Спустя некоторое время журналистам удалось выяснить, что Президент Зеленский дружит с гендиректором ТМ “Parimatch” Сергеем Портновым, а лидер фракции “Слуг народа” Давид Арахамия – с юристом Андреем Астаповым, который работал с “Пари-матч” и “Фаворит”.

Сам Астапов был непосредственно привлечен к написанию этих законов.

Также на рабочих группах касательно написания закона появлялся некий литовец Борис Баум, что дало основания полагать, что на украинский рынок могут зайти русские.

По словам юристов, работающие в этой сфере, договоренности были очень серьезные и лоббисты закона уже даже закупили на миллионы долларов оборудование для бизнеса.