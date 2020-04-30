Об этом Рябошапка рассказал в интервью народному депутату от фракции “Европейской Солидарности” Алексею Гончаренко.

“Доказательств для того, чтобы начать преследование, то есть сообщить о подозрении было достаточно, но их было недостаточно для того, чтобы идти в суд с этим делом. Сравним, к примеру, с делом Ганзюк, когда в суд передали дело, которое фактически не было готовым и, собственно, мы хотели избежать такой ситуации”, – пояснил он.

При этом экс-генпрокурор заявил, что его пригласили на брифинг, где предъявляли обвинения подозреваемым в убийстве Шеремета, по инициативе министра внутренних дел Арсена Авакова.

“Думаю, что необходимость в таких мероприятих есть – для информирования общества о ходе расследования резонансных дел. Я бы советовал сегодня президенту не принимать участия в таких мероприятиях – для этого достаточно публичного отчета Национальной полиции. Меня пригласили на брифинг по инициативе главы МВД”, – сказал Рябошапка.

Напомним, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.