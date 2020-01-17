Украинская гривна недооценена по отношению к доллару на 58,1%. А курс гривны, по подсчетам The Economist, должен составлять около 10,05 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные обновленного “Индекса Биг-Мака” от британского экономического издания The Economist.

По данным издания, в соответствии с “Индексом Биг-Мака” в январе 2020 года Украина заняла 50 место, обогнав Малайзию, Азербайджан, Турцию, Румынию, Россию и Южную Африку. При этом в прошлом году украинская гривна заняла предпоследнюю позицию.

“Индекс Биг-Мак” — неофициальный способ определения паритета покупательной способности (ППС). Он был изобретен журналистами The Economist в 1986 году и основан на теории паритета покупательной способности, по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах, только вместо корзины берется один стандартный бургер, выпускаемый компанией McDonald’s. Делается это для того, чтобы определить реальные обменные курсы валют различных государств.

В начале 2020 года стоимость Биг-Мака составляла 57 гривен в Украине и 5,67 долларов США. Подразумеваемый обменный курс составляет 10,05. Разница между этим и фактическим обменным курсом предполагает, что украинская гривна недооценена на 58,1%

А так менялся “Индекс Биг-Мака” Украины в течение последних 15 лет:

Как видно, наименее недооцененной гривна была в 2008 году.

Стоит отметить, что согласно рейтингу, только в двух странах валюта считается переоцененной – это Швейцария и Норвегия. Ранее в этом списке была и Швеция, однако шведская крона в этом году впервые за историю наблюдений оказалась недооцененной. Индекс составил 4 процента.