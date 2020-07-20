Об этом свидетельствуют данные обновленного “Индекса Биг-Мака” от британского экономического издания The Economist.

“Индекс Биг-Мак” — это неофициальный способ определения паритета покупательной способности (ППС). Он был изобретен журналистами The Economist в 1986 году и основан на теории паритета покупательной способности, по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах, только вместо корзины берется один стандартный бургер, выпускаемый компанией McDonald’s. Делается это для того, чтобы определить реальные обменные курсы валют различных государств.

По данным издания, в соответствии с “Индексом Биг-Мака” в июле 2020 года Украина вошла в пятерку самых недооцененных валют мира, уступив Мексике (песо недооценен на 61%) и обогнав Турцию (-64,3%), Россию (-66,5%) и Южную Африку (-67,4%).

“Биг-Мак стоит 59 гривен в Украине и 5,71 американских долларов в США. Подразумеваемый обменный курс составляет 10,33. Разница между этим и фактическим обменным курсом в 27,13 предполагает, что украинская гривна недооценена на 61,9%”, — говорится в исследовании.

Стоит отметить, что, согласно рейтингу, только в трех странах валюта считается переоцененной — Швейцарии, Ливане и Швеции. Ранее в этом списке была и Норвегия, однако норвежская крона по состоянию на июль 2020 года недооценена на 2,8%.