Российская гимнастка, четырежды чемпионка мира и чемпионка Европы Александра Солдатова опровергла слухи о том, что пыталась совершить суицид.

Об этом свидетельствует ее видео в Instagram.

Ранее издание “Спорт-Экспресс” сообщило о том, что 21-летнюю гимнастку якобы госпитализировали в психосоматическое отделение института имени Склифосовского. У девушки были порезы на левой руке по причине того, что она пыталась покончить жизнь самоубийством.

Кроме этого, по версии издания, у гимнастки диагностировали булимию.

Журналисты издания ссылались на то, что гимнастка в тяжелом состоянии, потому врачи запрещают посещать ее, чтобы поставить какие-то вопросы. В тот момент, когда гимнастку госпитализировали, она якобы была в агрессивно-возбужденном состоянии.

После таких сообщений в СМИ Солдатова записала видео, рассказав, что на самом деле поранилась в процессе приготовления завтрака и обратилась за медицинской помощью самостоятельно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Без комментариев! И НИКОГДА НЕ ВЕРЬТЕ ПРЕССЕ!!! Публикация от AV (@love_shumik) 6 Фев 2020 в 4:41 PST



“Всем привет. Хочу сказать, чтобы все перестали меня беспокоить. Со мной все хорошо… В прессе пишут полную ложь. Честно, у меня просто нет слов. Мне хочется или смеяться, или плакать от того, как можно такое написать. И без малейшего факта доказательств. Я вчера ехала на тренировку. Утром готовила завтрак, порезалась. Еду на тренировку и чувствую, что рану лучше заклеить и обработать профессионально, чтобы не заниматься самолечением. Заехала в больницу, предупредила тренера, что немного опаздываю. На этом вся история закончилась. Со мной все прекрасно, жива-здорова. Все супер, сейчас поеду на тренировку”, – рассказала гимнастка.