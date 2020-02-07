Об этом свидетельствует ее видео в Instagram.
Ранее издание “Спорт-Экспресс” сообщило о том, что 21-летнюю гимнастку якобы госпитализировали в психосоматическое отделение института имени Склифосовского. У девушки были порезы на левой руке по причине того, что она пыталась покончить жизнь самоубийством.
Кроме этого, по версии издания, у гимнастки диагностировали булимию.
Журналисты издания ссылались на то, что гимнастка в тяжелом состоянии, потому врачи запрещают посещать ее, чтобы поставить какие-то вопросы. В тот момент, когда гимнастку госпитализировали, она якобы была в агрессивно-возбужденном состоянии.
После таких сообщений в СМИ Солдатова записала видео, рассказав, что на самом деле поранилась в процессе приготовления завтрака и обратилась за медицинской помощью самостоятельно.
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“Всем привет. Хочу сказать, чтобы все перестали меня беспокоить. Со мной все хорошо… В прессе пишут полную ложь. Честно, у меня просто нет слов. Мне хочется или смеяться, или плакать от того, как можно такое написать. И без малейшего факта доказательств.
Я вчера ехала на тренировку. Утром готовила завтрак, порезалась. Еду на тренировку и чувствую, что рану лучше заклеить и обработать профессионально, чтобы не заниматься самолечением. Заехала в больницу, предупредила тренера, что немного опаздываю. На этом вся история закончилась. Со мной все прекрасно, жива-здорова. Все супер, сейчас поеду на тренировку”, – рассказала гимнастка.
- Ранее украинский гимнаст Олег Верняев выиграл бронзовую медаль в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Это была первая медаль Украины в истории во времена независимости.