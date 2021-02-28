Об этом Абинадер сказал во время выступления перед парламентом, оно опубликовано на его странице в Twitter.
По словам президента Доминиканы, во второй половине 2021 года будут усилены меры безопасности на границе с Гаити. В частности, будут применяться “физические и технологические средства, в том числе двойную стену на наиболее конфликтных участках, в дополнение к датчикам движения, камерам распознавания лиц, радарам и инфракрасным системам”.
Абинадер отметил, что эти ограничения позволят в ближайшие два года отановить нелегальную миграцию, незаконный оборот наркотиков и торговлю угнанными авто.
Discurso Rendición de Cuentas 20-21 Presidente Luis Abinader. #RDCambia https://t.co/2hRgYkXwb7
— Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) February 27, 2021
Напомним, в феврале коалиция из 16 штатов США во главе с Калифорнией подали в суд на администрацию президента Дональда Трампа в связи с его решением объявить чрезвычайную ситуацию для сбора средств на строительство стены на мексиканской границе.
После этого Трамп объявил чрезвычайное положение около границы и для строительства стены Пентагон выделил 1 млрд долл.
В мае федеральный судья заблокировал строительство отдельных участков стены на границе США и Мексики за счет средств, привлеченных в результате объявления президентом Дональдом Трампом режима чрезвычайной ситуации.
- В августе 2020 года Верховный суд США отклонил иск двух общественных организаций, требующих запрета на строительство стены на границе страны с Мексикой. За решение проголосовали пятеро судей.