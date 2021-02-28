Президент Доминиканской республики Луис Абинадер заявил, что страна планирует выстроить стену на границе с Гаити для борьбы с незаконной миграцией и преступностью.

Об этом Абинадер сказал во время выступления перед парламентом, оно опубликовано на его странице в Twitter.

По словам президента Доминиканы, во второй половине 2021 года будут усилены меры безопасности на границе с Гаити. В частности, будут применяться “физические и технологические средства, в том числе двойную стену на наиболее конфликтных участках, в дополнение к датчикам движения, камерам распознавания лиц, радарам и инфракрасным системам”.

Абинадер отметил, что эти ограничения позволят в ближайшие два года отановить нелегальную миграцию, незаконный оборот наркотиков и торговлю угнанными авто.

Discurso Rendición de Cuentas 20-21 Presidente Luis Abinader. #RDCambia https://t.co/2hRgYkXwb7 — Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) February 27, 2021

Напомним, в феврале коалиция из 16 штатов США во главе с Калифорнией подали в суд на администрацию президента Дональда Трампа в связи с его решением объявить чрезвычайную ситуацию для сбора средств на строительство стены на мексиканской границе.

После этого Трамп объявил чрезвычайное положение около границы и для строительства стены Пентагон выделил 1 млрд долл.

В мае федеральный судья заблокировал строительство отдельных участков стены на границе США и Мексики за счет средств, привлеченных в результате объявления президентом Дональдом Трампом режима чрезвычайной ситуации.