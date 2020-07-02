По состоянию на июнь 2020 года доминирующей эмоцией среди украинцев стало разочарование.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 24-28 июня 2020 года.

Так, о разочаровании заявили 41 % опрошенных. При этом 30 % респондентов сообщили, что их основным ощущением остается надежда.

“Среди эмоций, которые лучше всего отражают состояние, наибольшими оказались разочарование (41 %) и надежда (30 %)”, – отмечают социологи.

Далее идут такие эмоции, как печаль (15 %), страх, злость, растерянность, интерес (по 11 %), радость и безразличие (по 9 %), удивление (7 %).

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Личное формализованное интервью (face-to-face). Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2 %.