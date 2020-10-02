Об этом Трамп рассказал в Twitter.
“Хоуп Хикс (помощница Трампа), которая так много работала, сдала тест на COVID-19, и он оказался положительным. Только что она получила результат. Ужасно! Мы с первой леди ждем результатов наших тестов. А пока мы на карантине”, – написал Трамп.
Хикс сопровождала Трампа на дебаты с кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом.
Также она ездила с президентом на встречу с избирателями в Миннесоту.
- Президент США Дональд Трамп сократил отставание от главного конкурента на выборах – демократа Джо Байдена. Накануне дебатов, Трампа готовы поддержать 45% американцев, а Байдена – 47%.