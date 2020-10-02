Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания ушли на карантин из-за подтвержденного случая заражения коронавирусом у одной из помощниц. Они ждут результаты своих тестов.

Об этом Трамп рассказал в Twitter.

“Хоуп Хикс (помощница Трампа), которая так много работала, сдала тест на COVID-19, и он оказался положительным. Только что она получила результат. Ужасно! Мы с первой леди ждем результатов наших тестов. А пока мы на карантине”, – написал Трамп.

Хикс сопровождала Трампа на дебаты с кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом.

Также она ездила с президентом на встречу с избирателями в Миннесоту.