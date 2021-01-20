Об этом сообщает издание Politico.
Известно, что поздравительную открытку также написала Мелания Трамп для Джилл Байден. Содержание записок неизвестен.
Напомним, что традиция оставлять поздравительную открытку является относительно новой в США. Ее начал президент США Рональд Рейган. Он написал записку Джорджу Бушу-старшему в 1989 году.
“Не позвольте индейкам сбить вас с ног”, – написал Рейган и нарисовал слона в окружении этих птиц.
Кстати, Рейган выбрал слона не случайно, ведь именно это животное считается символом Республиканской партии.
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