Об этом сообщает издание Politico.

Известно, что поздравительную открытку также написала Мелания Трамп для Джилл Байден. Содержание записок неизвестен.

Напомним, что традиция оставлять поздравительную открытку является относительно новой в США. Ее начал президент США Рональд Рейган. Он написал записку Джорджу Бушу-старшему в 1989 году.

“Не позвольте индейкам сбить вас с ног”, – написал Рейган и нарисовал слона в окружении этих птиц.

Кстати, Рейган выбрал слона не случайно, ведь именно это животное считается символом Республиканской партии.