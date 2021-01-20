Действующий президент США Дональд Трамп в день инаугурации избранного президента Джо Байдена покинул Белый дом. Вместе с Меланией он полетел во Флориду на вертолете, но оставил для Байдена поздравительную открытку.

Об этом сообщает издание Politico.

Известно, что поздравительную открытку также написала Мелания Трамп для Джилл Байден. Содержание записок неизвестен.

Напомним, что традиция оставлять поздравительную открытку является относительно новой в США. Ее начал президент США Рональд Рейган. Он написал записку Джорджу Бушу-старшему в 1989 году.

“Не позвольте индейкам сбить вас с ног”, – написал Рейган и нарисовал слона в окружении этих птиц.

Кстати, Рейган выбрал слона не случайно, ведь именно это животное считается символом Республиканской партии.