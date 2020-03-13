Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе контактировал с носителем коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

В прошлую субботу пресс-секретарь президента Бразилии был на приеме у Трампа. Вчера у него диагностировали коронавирус.

“Скажем так: меня это не касается”, – сказал Трамп.

По словам пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, президент Трамп и вице-президент Майк Пенс “почти не общались” с чиновником.

На данный момент Трамп не планирует сдавать тест на коронавирус.

Также она сообщила, что медицинское подразделение Белого дома и секретная служба США следят за тем, чтобы “были приняты все меры предосторожности”, чтобы следить за здоровьем президента и вице-президента. Также под наблюдением будут их семьи и персонал.

Президент Бразилии Жаир Болсонару уже сдал тест на коронавирус, но никаких симптомов у него не обнаружили.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.