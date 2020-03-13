Об этом сообщает Reuters.
В прошлую субботу пресс-секретарь президента Бразилии был на приеме у Трампа. Вчера у него диагностировали коронавирус.
“Скажем так: меня это не касается”, – сказал Трамп.
По словам пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, президент Трамп и вице-президент Майк Пенс “почти не общались” с чиновником.
На данный момент Трамп не планирует сдавать тест на коронавирус.
Также она сообщила, что медицинское подразделение Белого дома и секретная служба США следят за тем, чтобы “были приняты все меры предосторожности”, чтобы следить за здоровьем президента и вице-президента. Также под наблюдением будут их семьи и персонал.
Президент Бразилии Жаир Болсонару уже сдал тест на коронавирус, но никаких симптомов у него не обнаружили.
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
- В Украине подтверждены уже три случая случай заражения коронавирусом COVID-19.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.