Про це Трамп сказав в шоу на телеканалі Fox News.
“Я стовідсотково розглядаю можливість балотуватися на пост президента у 2024 році”, – заявив Трамп.
Він додав, що його віцепрезидентом може стати губернатор Флориди Рон ДеСантіс (Ronald Dion DeSantis).
Трамп додав, що ДеСантіс його друг та “класний хлопець”.
“Я підтримав Рона, і після того, як я підтримав його, він злетів, як ракета… Він виконав багато роботи, як губернатор”, – сказав Трамп.
Представник губернатора не прокоментував заяву Трампа.
До цього Трамп постійно заявляв, що якщо балотуватиметься на президентський пост, то лише з Майком Пенсом як віцепрезидентом.
Наразі Пенса називають потенційним суперником Дональда Трампа на наступних президентських виборах у 2024 році. Саме Пенс може стати кандидатом у президенти США від Республіканської партії.
Президентські амбіції Пенс продемонстрував 6 січня, під час “штурму Капітолія”. Тоді він прямо відмовився виконувати наказ Трампа і заявив, що дотримуватиметься процедури затвердження перемоги Джо Байдена на виборах, як цього вимагає Конституція.
- Колишній віцепрезидент США Майк Пенс, який займав цю посаду за часів президентства Дональда Трампа, знайшов нове заняття: він буде записувати подкасти.
- Згідно з даними Politico, Пенс також подумує випустити книгу і запустити фонд зі збору коштів для Республіканської партії. За інформацією журналістів, політик працює над просуванням кандидатів від партії в Палату представників і Сенат на виборах у 2022 році, а також замислюється про участь у президентських перегонах у 2024 році.
- Раніше повідомлялося, що в колишнього віцепрезидента США Майка Пенса, виявляється, немає свого житла, а також немає значних заощаджень. Журналісти зазначали, що близькому соратнику Дональда Трампа просто ніде жити.