Об этом сообщает телеканал CNN.

Для подтверждения присутствия рицина было проведено два теста. Вся почта для Белого дома сортируется и проверяется на удаленном объекте, прежде чем попасть в Белый дом.

Представитель правоохранительных органов США сообщил, что возможно посылка с рицином, отправленная Трампу, пришла из Канады.

ФБР, а также правоохранители Канады расследуют дело.

Рицин – белковый токсин растительного происхождения, чрезвычайно токсичен, особенно в виде аэрозолей. Белый порошок без запаха, хорошо растворимый в воде. Известно, что рицин в 6 раз ядовитее чем цианид калия.

При проглатывании он вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника, за которым следует отказ печени, селезенки и почек и смерть в результате коллапса системы кровообращения.