Об этом сообщает телеканал CNN.
Для подтверждения присутствия рицина было проведено два теста. Вся почта для Белого дома сортируется и проверяется на удаленном объекте, прежде чем попасть в Белый дом.
Представитель правоохранительных органов США сообщил, что возможно посылка с рицином, отправленная Трампу, пришла из Канады.
ФБР, а также правоохранители Канады расследуют дело.
Рицин – белковый токсин растительного происхождения, чрезвычайно токсичен, особенно в виде аэрозолей. Белый порошок без запаха, хорошо растворимый в воде. Известно, что рицин в 6 раз ядовитее чем цианид калия.
При проглатывании он вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника, за которым следует отказ печени, селезенки и почек и смерть в результате коллапса системы кровообращения.
- В 2018 году сообщалось, что в министерство обороны США неизвестные отправили по меньшей мере две посылки, содержащие высокотоксичное вещество рицин.