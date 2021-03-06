О прекращении поставок сообщили в пресс-службе “Донецкоблгаза”.
Там сообщили, что “Донецктеплокоммунэнерго” (поставщик тепла для Донецкой области) осталось без газоснабжения из-за долгов перед “Нафтогазом”.
“Согласно законодательству ПАО “Донецкоблгаз” с субботы (06.03.2021 года) обязано прекратить газоснабжение на объекты “Донецктеплокоммунэнерго”… “Донецкоблгаз” всегда стоит на защите интересов жителей Донецкой области, но действия “Донецктеплокоммунэнерго”, НАК “Нафтогаз Украины” заставляют нас действовать согласно законодательству с целью недопущения нанесения государству ежесуточных убытков от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн грн в месяц”, – говорилось в сообщении.
Согласно обнародованному документу, “Донецктеплокоммунэнерго” задолжало “Нафтогазу” 1,5 млрд грн. В “Нафтогазе” требовали оплатить 302,1 млн грн до 1 марта, иначе транспортировку газа обещали прекратить.
Впоследствии с заявлением по поводу этой ситуации выступил сам “Нафтогаз”.
Там настаивают, что сообщение о долге теплоснабжающему предприятию требовал направить закон. Однако “заявок об отключении поставок компания ни разу не отсылала”.
Поэтому в “Нафтогазе” призвали “Донецкоблгаз” “возобновить поставки газа “Донецктеплокоммунэнерго” и, соответственно, подачу тепла потребителям”.
“Местный поставщик тепла в течение отопительного сезона увеличивал задолженность за потребленный газ и в нарушение законодательства Украины не совершал оплаты за его потребление. Это привело к накоплению долга в 1,5 миллиарда гривен и снятию поставщика из реестров ПСО, как того требует закон”, – сказано в заявлении.
Между тем мэр Славянска (Донецкая область) Вадим Лях сообщил, что в городе была прекращена подача газа в ряд котельных.
“Согласно письму, которое получил горгаз от ПАТ “Донецкоблгаз”, перекрыть они должны все котельные.
Такая ситуация сложилась не только в Славянске. Отключения проходят в Лимане, Краматорске, Дружковке, Константиновке – в общем, во всех городах, которые получают тепло от “Донецктеплокоммунэнерго”. Это предприятие задолжало “Нафтогазу» более 1 млрд 548 млн грн. В итоге – имеем то, что имеем. Тем не менее, в условиях ночной минусовой температуры считаю такие действия поставщика газа недопустимыми. До конца отопительного сезона остается больше месяца. Отключение котельных сейчас тем более в условиях пандемии, угрожает жизни и здоровью людей”, – подчеркнул он.
С заявлением выступила и донецкая территориальная организация партии “Европейская Солидарность”. В политсиле потребовали от власти “немедленно возобновить газоснабжение в домах, больницах, школах и детских садах Донецкой области”.
“Мы также требуем от власти привлечь к ответственности тех чиновников, по вине которых целый регион оказался без отопления. Сегодня в Славянске ПАО “Донецкоблгаз”, несмотря на обязательства НАК “Нафтогаз Украины” по бесперебойным поставкам природного газа теплосетям, осуществило отключение местных котельных коммунального предприятия “Донецктеплокоммунэнерго” от газоснабжения. Такая ситуация сложилась не только в Славянске. Отключения происходят в Лимане, Часовом Яре, Краматорске, Дружковке, Константиновке и других городах и поселках области, которые получают тепло от “Донецктеплокоммунэнерго”, – отмечалось в заявлении.
В партии добавили, что отключение отопления при низких температурах на улице – “это пренебрежение к украинцам, которые пытаются выжить, уплачивая из собственного кармана экономически необоснованные тарифы”.
Уже вечером Вадим Лях сообщил, что во время переговоров между главой Донецкой ОГА Павлом Кириленко, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром развития общин и территорий Алексеем Чернышевым удалось достичь договоренности, и “подача тепла в котельные области возобновилась”.
- Ранее сообщалось, что почти 90% украинцев поддерживают акции протеста, участники которых требуют снижения коммунальных тарифов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 2-3 февраля 2021 года.
- 9 февраля Кабинет Министров, представители местной власти, НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) и НАК “Нафтогаз Украины” подписали меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на отопление и горячую воду не должны расти. Этому предшествовали акции протеста в разных регионах Украины против подорожания “коммуналки”.