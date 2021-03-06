О прекращении поставок сообщили в пресс-службе “Донецкоблгаза”.

Там сообщили, что “Донецктеплокоммунэнерго” (поставщик тепла для Донецкой области) осталось без газоснабжения из-за долгов перед “Нафтогазом”.

“Согласно законодательству ПАО “Донецкоблгаз” с субботы (06.03.2021 года) обязано прекратить газоснабжение на объекты “Донецктеплокоммунэнерго”… “Донецкоблгаз” всегда стоит на защите интересов жителей Донецкой области, но действия “Донецктеплокоммунэнерго”, НАК “Нафтогаз Украины” заставляют нас действовать согласно законодательству с целью недопущения нанесения государству ежесуточных убытков от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн грн в месяц”, – говорилось в сообщении.

Согласно обнародованному документу, “Донецктеплокоммунэнерго” задолжало “Нафтогазу” 1,5 млрд грн. В “Нафтогазе” требовали оплатить 302,1 млн грн до 1 марта, иначе транспортировку газа обещали прекратить.

Впоследствии с заявлением по поводу этой ситуации выступил сам “Нафтогаз”.

Там настаивают, что сообщение о долге теплоснабжающему предприятию требовал направить закон. Однако “заявок об отключении поставок компания ни разу не отсылала”.

Поэтому в “Нафтогазе” призвали “Донецкоблгаз” “возобновить поставки газа “Донецктеплокоммунэнерго” и, соответственно, подачу тепла потребителям”.

“Местный поставщик тепла в течение отопительного сезона увеличивал задолженность за потребленный газ и в нарушение законодательства Украины не совершал оплаты за его потребление. Это привело к накоплению долга в 1,5 миллиарда гривен и снятию поставщика из реестров ПСО, как того требует закон”, – сказано в заявлении.

Между тем мэр Славянска (Донецкая область) Вадим Лях сообщил, что в городе была прекращена подача газа в ряд котельных.

“Согласно письму, которое получил горгаз от ПАТ “Донецкоблгаз”, перекрыть они должны все котельные.

Такая ситуация сложилась не только в Славянске. Отключения проходят в Лимане, Краматорске, Дружковке, Константиновке – в общем, во всех городах, которые получают тепло от “Донецктеплокоммунэнерго”. Это предприятие задолжало “Нафтогазу» более 1 млрд 548 млн грн. В итоге – имеем то, что имеем. Тем не менее, в условиях ночной минусовой температуры считаю такие действия поставщика газа недопустимыми. До конца отопительного сезона остается больше месяца. Отключение котельных сейчас тем более в условиях пандемии, угрожает жизни и здоровью людей”, – подчеркнул он.

С заявлением выступила и донецкая территориальная организация партии “Европейская Солидарность”. В политсиле потребовали от власти “немедленно возобновить газоснабжение в домах, больницах, школах и детских садах Донецкой области”.

“Мы также требуем от власти привлечь к ответственности тех чиновников, по вине которых целый регион оказался без отопления. Сегодня в Славянске ПАО “Донецкоблгаз”, несмотря на обязательства НАК “Нафтогаз Украины” по бесперебойным поставкам природного газа теплосетям, осуществило отключение местных котельных коммунального предприятия “Донецктеплокоммунэнерго” от газоснабжения. Такая ситуация сложилась не только в Славянске. Отключения происходят в Лимане, Часовом Яре, Краматорске, Дружковке, Константиновке и других городах и поселках области, которые получают тепло от “Донецктеплокоммунэнерго”, – отмечалось в заявлении.

В партии добавили, что отключение отопления при низких температурах на улице – “это пренебрежение к украинцам, которые пытаются выжить, уплачивая из собственного кармана экономически необоснованные тарифы”.

Уже вечером Вадим Лях сообщил, что во время переговоров между главой Донецкой ОГА Павлом Кириленко, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром развития общин и территорий Алексеем Чернышевым удалось достичь договоренности, и “подача тепла в котельные области возобновилась”.