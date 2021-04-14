"Тарифна" комісія (НКРЕКП) анулювала ліцензію ПАТ "Донецькоблгаз" за порушення законодавства та зловживання під час постачання природного газу.

Про це повідомили на сайті комісії.

Як повідомлялося, 6 березня “Донецькоблгаз” всупереч постанові Кабінету Міністрів відімкнув від газу 59 котелень “Донецьктеплокомуненерго”. Внаслідок цього пів тисячі житлових будинків і низка соціальних об’єктів, зокрема лікарні, залишилися без тепла. В НКРЕКП називають такі дії “диверсією проти споживачів, проти країни”.

“Минулого місяця це підприємство відмикало від газопостачання теплокомуненерго попри чітку позицію Регулятора, оператора газотранспортної системи, НАК “Нафтогаз України” щодо неприпустимості таких відімкнень. Державі не потрібен ліцензіат, що накопичує борги перед оператором ГТС та відмикає теплокомуненерго”, — заявив голова комісії Валерій Тарасюк.

В НКРЕКП акцентують, що це порушення — не єдине. У 2020 році “Донецькоблгаз” двічі не виконав умови договору з транспортування природного газу, укладеного з ТОВ “Оператор газотранспортної системи України” щодо оплати вартості щодобових небалансів. Це призвело до накопичування ПАТ боргу за жовтень-грудень в розмірі 353,9 млн гривень.

“Зважаючи на це, Комісія прийняла рішення щодо анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, видану ПАТ “Донецькоблгаз”, — інформують в НКРЕКП.

Ліцензія анульовується з 1 серпня 2021 року. До цього часу НАК “Нафтогаз України”, що є власником 38% акцій ПАТ, має визначитися, кому будуть передані ці мережі.