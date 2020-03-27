В связи с карантином из-за пандемии коронавируса COVID-19 Донецкую и Луганскую области Украины закроют на въезд с других регионов.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Уточняется, что ограничение въезда в зоне проведения операции Объединенных сил с Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей начнет действовать с 28-го марта 2020-го года.

“Разрешение на выезд и въезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона. Просим относиться с пониманием к введению указанных выше ограничений”, – сказано в сообщении.