#Буквы собрали главные тезисы его речи в Белом доме.

Во время выступления Байден заявил, что благодаря принятому пакету финансовой помощи, более 85% американских семей получат единовременные выплаты в размере 1400 долларов на каждого члена семьи.

Байден напомнил, что 45 дней назад пообещал американскому народу, что те получат финансовую помощь от государства. Она была необходима, так как миллионы американцев остались без работы или постоянного дохода вследствие пандемии коронавируса.

“45 дней назад я пообещал американскому народу, что помощь уже в пути. Сегодня я могу сказать, что мы сделали еще один гигантский шаг вперед, выполняя обещание о том, что помощь уже в пути”, – заявил Байден.

Он поблагодарил вице-президента и всех сенаторов, которые работали и сумели достичь компромисса, чтобы “План спасения Америки” был принят.

Байден напомнил, что вследствие пандемии в стране закрылось более 400 тысяч единиц малого бизнеса, а миллионы американцев остались без работы “не по своей вине”.

Президент США пояснил, что деньги, предусмотренные пакетом помощи, используют для модернизации производств, распространения вакцин, обеспечения американских семей всем необходимым.

“Более 85 % американских семей получат прямые выплаты в размере 1400 долларов на человека. Для типичной семьи среднего класса из четырех человек, где муж и жена работают, зарабатывают 100 тысяч долларов в год, с двумя детьми – они получат 5600 долларов… И это будет в ближайшее время. Скоро”, – сказал Байден.

Он отметил, что у американцев появятся деньги, чтобы заплатить за аренду жилья, коммунальные услуги, медицинскую страховку и так далее.

Также Байден обратил внимание на то, что принятый план позволит вдвое сократить детскую бедность.

“Принимая “Американский план спасения”, мы прислушиваемся к голосу американского народа, а не игнорируем его. Приняв этот план, мы добьемся реальных, ощутимых результатов для американского народа. Наши семьи смогут увидеть, узнать и почувствовать изменения в своей жизни. Приняв этот план, мы докажем, что это правительство, эта демократия все еще может работать”, – сказал Байден.