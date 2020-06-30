Об этом адвокат Порошенко Игорь Головань написал в Facebook.
“Отвечаю на вопрос журналистов о том, собирается ли Порошенко приходить на допрос в ГБР 30 июня. Пятый президент Украины вызовов на допрос в предусмотренном законом порядке не получал. “Видосикы”, объявления на сайтах и заборах мы не воспринимали и не будем воспринимать. Поэтому 30 июня допроса не будет”, – написал Головань.
Допрос, по словам адвоката, состоится 1 июля.
- Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований вызывает на допрос в качестве подозреваемого пятого президента Украины, лидера “Европейской Солидарности” Петра Порошенко.