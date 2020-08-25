С 26 августа по 1 сентября на съезде Шулявского путепровода временно закроют движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.Киева”.

“С 8:00 26 августа, до 8:00 1 сентября проезд транспорта с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы будет временно закрыто”, – говорится в сообщении.

Перекрытие связано с необходимостью выполнения работ на сети газопровода.

Как сообщалось, в Киеве из 17 июля началось масштабное асфальтирование Шулявского путепровода.

Кроме вложения верхних слоев асфальта на путепроводе, у съездов с него переводят инженерные сети, монтируют новые опоры освещения, приводят в порядок подземный пешеходный переход, осуществляют благоустройство прилегающей территории.