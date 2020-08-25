Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.Киева”.
“С 8:00 26 августа, до 8:00 1 сентября проезд транспорта с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы будет временно закрыто”, – говорится в сообщении.
Перекрытие связано с необходимостью выполнения работ на сети газопровода.
Как сообщалось, в Киеве из 17 июля началось масштабное асфальтирование Шулявского путепровода.
Кроме вложения верхних слоев асфальта на путепроводе, у съездов с него переводят инженерные сети, монтируют новые опоры освещения, приводят в порядок подземный пешеходный переход, осуществляют благоустройство прилегающей территории.
- В декабре прошлого года в Киеве провели испытания пролетных строений Шулявского путепровода. Мэр столицы Виталий Кличко стоял вместе со строителями, которые возводили мост, под ним, когда на путепровод заехали грузовики.
- 28 декабря мэр Киева Виталий Кличко на квадроцикле и в костюме Деда Мороза открыл обновленный Шулявский мост.