Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
Так, 1 января в Украине, кроме крайнего востока, ожидаются дожди, на западе с мокрым снегом.
Температура в западных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях днем составит около 1-6° тепла.
На остальной территории днем столбики термометров поднимутся до 5-10°, в южной части – до 9-12° тепла.
В Киеве и Киевской области также ожидается дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура в столице днем составит 6-8° тепла.
- В Киеве в среду, 30 декабря, были зафиксированы несколько новых температурных рекордов. Так, температура воздуха в этот день поднялась до рекордных показателей за последние 140 лет.