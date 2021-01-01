В первый день нового 2021-го года в Украине ожидаются дожди и мокрый снег.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, 1 января в Украине, кроме крайнего востока, ожидаются дожди, на западе с мокрым снегом.

Температура в западных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях днем составит около 1-6° тепла.

На остальной территории днем столбики термометров поднимутся до 5-10°, в южной части – до 9-12° тепла.

В Киеве и Киевской области также ожидается дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура в столице днем составит 6-8° тепла.