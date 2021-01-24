В воскресенье, 24 января, погода в Украине будет дождливой, ожидается сильный ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, осадки будут сопровождаться сильным ветром – 7-12 м/с.

Температура воздуха в большинстве областей будет колебаться от +5 до +7 градусов. Холоднее всего будет на Волыни, а также в Ровенской, Винницкой, Хмельницкой и Луганской областях – + 4 – + 6 градусов. Теплее всего будет на Юге: + 8 – + 10 градусов.

В Киеве температура воздуха будет колебаться от 0-+2 до +5-7 градусов, ветер южно-восточный, 7-12 м/с. Ночью без осадков, днем – дождь.