Люди, которые не употребляют в пищу мясные продукты, имеют больший риск перелома костей по сравнению с теми, кто питается полноценно. Кроме того, ученые установили, что веганы и вегетарианцы подвержены риску так называемых локальных переломов бедра и ног.

Исследование опубликовано в журнале BMC Medicine.

Разница между вегетарианцами и веганами заключается в том, что первые могут позволить себе продукты животного происхождения (молоко или яйца), а веганы отказываются от любой животной пищи. Ученые из университетов Оксфорда и Бристоля (Великобритания) проанализировали данные 54898 людей обоего пола, многие из которых были вегетарианцами или веганами.

Некоторые также отнесли себя к пескетарианцам – тем, кто не употребляет в пищу мясо теплокровных животных, ограничиваясь лишь рыбой и морепродуктами. 29380 испытуемых регулярно употребляли мясную продукцию, 8037 ели только рыбу, но не мясо, 15499 были вегетарианцами, а 1982 – веганами. За участниками наблюдали в течение 18 лет, целью было изучить переломы.

За весь период исследования участники получили 3941 перелом, включая повреждения конечностей, бедер, голеностопных суставов, запястий, позвоночника и других частей тела.

Ученые подчеркивают, что это первое комплексное исследование рисков переломов в различных диетических группах. И оно показало, что веганы и вегетарианцы имеют более высокий риск полных (локальных) переломов – почти на 20 случаев на тысячу человек, по сравнению с теми, кто употребляет в пищу мясные продукты. Веганы и вегетарианцы особенно подвержены риску переломов бедра – вероятность сломать его у них выше, чем у мясоедов.

Кроме того, вегетарианцы, веганы и пескетарианцы чаще ломают ноги. Однако существенной разницы в частоте переломов рук, запястий или лодыжек у них и тех, кто питается полноценно, не наблюдалось. Все это связано с пониженным потреблением белка и кальция и, как следствие, ухудшением состояния костей.

Исследователи отмечают, что не собирали данные о более ранних переломах участников, также у них не было сведений об остеопорозе и других предрасполагающих заболеваниях среди волонтеров, поэтому неясно, какой вклад в число переломов внесли болезни, а какой — просто несчастные случаи.

Кроме того, в исследовании участвовали в основном европеоиды, неизвестно, насколько эти результаты справедливы для других рас и этносов. Также участники были преимущественно женщинами (77%), поэтому следует провести дополнительные исследования, оценив риски среди мужчин.

Впрочем, для вегетарианцев есть и хорошие новости: преимущественно растительная диета снижает риск развития некоторых заболеваний, включая сердечно-сосудистые и диабет. Поэтому при выборе питания ученые рекомендуют придерживаться разумного баланса, не впадая в те или иные крайности.