Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко отреагировала на заявление нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагаря, предложившего пенсионерке продать собаку для оплаты коммунальных услуг.

Комментарий она обнародовала на своей странице в Facebook.

“Каждый раз, когда мне кажется, что так называемые “новые лица” достигли дна, они открывают новые глубинные горизонты. На этот раз депутат-“слуга” Евгений Брагарь посоветовал пенсионерке, которая пожаловалась, что не может свести концы с концами на пенсию 2000 гривен, продать собаку и заплатить коммуналку. Позор, срам, стыд…”, – отметила Тимошенко.

Она также выдвинула альтернативное “предложение” для “слуг народа”.

“У меня есть объявление: “Продаются “слуги народа”. Особой породы – без мозгов и совести. Оптом. Цена символическая”. Внешние долги не погасим, но избавим Украину от Зе-невежества и Зе-цинизма”, – написала политик.

Напомним, Евгений Брагарь в студии канала “112 Украина” посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.

“Прожить в этих условиях трудно, но мы еще не знаем, есть ли у нее какое-то другое имущество… Если собака во дворе элитной породы, то она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить”, – сказал депутат.

Немає грошей платити за комуналку? Продай собаку! Немає грошей платити за комуналку? Продай собаку! Депутат від “Слуга Народу” Євгеній Брагар дав пенсіонерці пораду, де взяти гроші, щоб за комунальні послуги… P.S. Це той самий Брагар, який написав заяву на волонтерок, які відмовилися дивитися російський серіал в автобусі 🤷🏻‍♂️ Підписуйтесь на #Букви в Telegram: https://t.me/bykvu 🎥: 112.ua «Слуга народа» посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммуналку Опубліковано Букви Субота, 1 лютого 2020 р.